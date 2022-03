VIOLA, Al 6° posto in A per tiri in porta concessi

C'è anche la Fiorentina tra le squadre che subiscono meno tiri in porta in Serie A. Da una classifica stilata da La Gazzetta dello Sport, emerge come la squadra di Italiano sia sesta in Italia con 3,59 tiri concessi a partita. Guida la classifica il Torino con 2,89, un numero che mette la squadra di Juric al quarto posto in Europa dietro a City, Atletico Madrid e Rennes. La Juventus è a 3,04, seguita da Atalanta (3,48), Napoli (3,54), Inter (3,56) e appunto Fiorentina.