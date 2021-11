VIOLA, 9 volte davanti alla Juve negli ultimi 50 anni

Come spiega questa mattina La Nazione, a rendere più speciale Juventus-Fiorentina è il fatto che per la 26esima volta la squadra viola affronterà quella bianconera precedendola in classifica. La statistica racconta che i gigliati, su 14 gare in cui hanno affrontato la Juve in trasferta davanti, sono poi riusciti a vincere solo nelle due annate tricolori. Andando a ritroso possiamo evidenziare come l’ultimo precedente sotto questo aspetto risalga al 2015-16. In quel caso, il +5 che potevano vantare i viola di Sousa dopo 15 turni, si trasformò in un +2 dopo la trasferta di Torino. Se da una parte dobbiamo prendere atto che la Fiorentina si sia trovata davanti alla Juve in classifica nella giornata dello scontro diretto solo 9 volte negli ultimi 50 anni, dobbiamo, invece, sottolineare come i viola fossero arrivati a questo appuntamento per ben 17 volte nel ventennio 1953-1973.