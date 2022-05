VIERI, Vlahovic? Male perché la Juventus gioca male

Così Christian Vieri in un’intervista a La Gazzetta dello Sport sulla corsa allo scudetto: “Il Napoli non è inferiore a Inter e Milan: ad un certo punto mi ero detto: “Lo vincono loro”. Ma hanno sbagliato le partite in casa con Fiorentina e Roma e sono crollati a Empoli. Il miglior attaccante? Vlahovic, prima di andare alla Juve. La Juve non è la Fiorentina? Scuse. È uno dei centravanti più forti d’Europa e non soffre le pressioni. Ma se giochi in una squadra che gioca male, giochi male anche tu”.