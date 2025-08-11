Mandragora, ballano 200mila euro per il rinnovo. Intanto Italiano lo vuole a Bologna

Rolando Mandragora-Fiorentina. Un argomento, quello per il rinnovo del centrocampista, che in casa viola tiene banco ormai da tutta l'estate e non volge ancora al lieto fine. La Gazzetta dello Sport torna oggi sulla questione e scrive che le parti sono in contatto costante e continuano a parlare, ma non c'è ancora accordo. L'ingaggio attuale del giocatore è di circa 1,3 milioni a stagione, la nuova richiesta dell'entourage dell'ex Torino è di 1.8 milioni e l'offerta è di 1.6: ballano circa 200mila euro e nei prossimi giorni è atteso un incontro per trovare una soluzione che accontenti tutti.

Anche perché Mandragora a Firenze sta bene, ma piace anche al suo ex allenatore Vincenzo Italiano, che a Bologna è in cerca di un centrocampista e potrebbe accontentare sia il calciatore che la Fiorentina. La distanza per il rinnovo in viola non sembra incolmabile, tuttavia non è stata azzerata e non è detto che dalla fase di stallo si facciano effettivamente passi avanti. In quale modo lo dirà tempo.