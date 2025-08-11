Commisso blinda Comuzzo con 4 no: Milan e Premier, la Fiorentina chiude a tutti

vedi letture

"Commisso blinda Comuzzo con quattro no". Sulle sue pagine interne dedicate alla Fiorentina, Tuttosport conferma la secca chiusura che la società viola ha manifestato al Milan - e non solo - per la situazione relativa al suo difensore gioiello. Ancora una volta, Rocco Commisso non ha esitato nel dire no a chi ha bussato dalle parti del Viola Park per il centrale classe 2005.

Era già successo a gennaio dopo la spietata corte del Napoli, a questo giro il presidente della Fiorentina ha respinto fermamente gli interessi non solo dei rossoneri - come anticipato ieri dalla nostra redazione, col Diavolo che ha infatti virato su De Winter -, ma anche quelli derivanti dalla Premier League, dove Bournemouth, Manchester United e Southampton si erano fatte avanti per il pilastro difensivo di Pioli. Niente da fare: Comuzzo non si muove da Firenze e la proprietà l'ha ribadito una volta ancora.