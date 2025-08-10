"Uomo su uomo, pressing feroce e gestione del ritmo": il parere de La Nazione su United-Fiorentina

vedi letture

Sulle pagine odierne de La Nazione, spazio al personale commento da parte del quotidiano - a firma Giampaolo Marchini - della prestazione della Fiorentina a Old Trafford, al cospetto di un Manchester United che ha avuto la meglio dei viola solo ai rigori: "Personalità e identità chiara. All’Old Trafford, per la verità pure negli altri stadi inglesi dove in questi giorni ha giocato, la Fiorentina ha aggiunto uno spirito di gruppo già solido che rende merito a chi la gestisce, perché non è affatto scontato che tutto nasca in maniera così spontanea; soprattutto quando si aggiungono uomini di qualità e di spessore.

[...] A Manchester, dicevamo, si è visto a grandi (e piccole) linee cosa ci dobbiamo aspettare: uomo su uomo, pressing alto e feroce, capacità di alzare e abbassare la velocità della palla, senza perdere le distanze. [...] Ma il denominatore comune è l’organizzazione e la capacità di gestione non solo del pallone, anche del ritmo. Aspettando la brillantezza di Kean", il sunto del giornale sulla performance degli uomini di Pioli.