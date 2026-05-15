Due partite per una riconferma: sono in arrivo le ultime chance per Piccoli

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Le ultime due gare di campionato rappresentano le ultime chance anche per Roberto Piccoli, non tanto in ottica presente, quanto in relazione a una conferma per l'anno prossimo. In cerca di una prova significativa però in questo rush finale sono tanti. Anche perché la Fiorentina non tira in porta da tre partite (Sassuolo, Roma, Genoa) e far gol comincia a somigliare a una mezza impresa. Ma se la classifica ormai è sistemata, in ballo resta tanto altro. C'è chi ha bisogno di riaccendere la luce, seppur per sole due partite. Lo riporta La Nazione.

