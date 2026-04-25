Verso Fiorentina-Sassuolo: difesa inedita per Vanoli, a sinistra c'è Balbo. Ballottaggio in mezzo

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Oltre ai tre infortunati di lungo corso, Kean, Fortini e Parisi, Vanoli per domani è certo di non avere nemmeno Gosens, out per problemi ai flessori, e Pongracic, squalificato per un turno. Dunque quella che sarà costretto a schierare il tecnico viola sarà una difesa fortemente rivoluzionata, con il giovane Balbo sull'out sinistro alla sua prima da titolare in A dopo gli 80' di Lecce e uno tra Rugani e Comuzzo al centro assieme a Ranieri.

Per il resto della formazione non dovrebbero esserci sorprese, con Piccoli che ha recuperato dai postumi della stanchezza accumulata in queste settimane e sarà al centro dell'attacco. Lo riporta La Nazione