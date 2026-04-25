Da Piccoli a Gud: sono tanti i giocatori che si giocano il futuro nelle prossime cinque gare

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Paolo Vanoli non è il solo a giocarsi il futuro a Firenze in queste ultime cinque gare di campionato. All'interno della rosa ci sono tanti elementi in bilico. Il primo è Roberto Piccoli. Venticinque milioni di dubbi lo hanno accompagnato per tutta la stagione. Una manciata di gol e diverse prestazioni poco gagliarde. Stesso discorso vale per Gudmundsson. Sul quale, sottolinea La Nazione, bisogna mettersi d'accordo: lo trattiamo da campioncino o da giocatore normale? Doveva rientrare fra quelli capaci di fare la differenza. Non ci è riuscito. In tanti con lui hanno perso pazienza e, speranze. Poi c'è chi dovrà sfruttare queste sfide per strappare il riscatto.

Facile pensare a Solomon e Harrison. Il primo tecnicamente è ok, fisicamente meno. Jack il contrario, anche se ci mette volontà e impegno. Per riscattarli entrambi servirebbero 17 milioni (10+7), fermo restando i riscatti automatici di Brescianini e Fabbian, oltre a quello difficile di Rugani (gli mancano tre partite da 45'). E poi i giovani. Vanoli non vuol sentirne parlare. Non li farà giocare tanto per fare, anche riallacciandosi al discorso di cui sopra. Ma sicuramente Balbo avrà un'altra chance di dimostrarsi migliore di quello di Lecce. E poi ci sono gli altri, sempre aggregati ma quasi mai utilizzati, a cominciare dal baby bomber Braschi.