Milan, Tottenham e Atletico Madrid su Fagioli, il CorSport: "La Fiorentina blinda il suo regista"

vedi letture

l talento di Niccolò Fagioli è tornato a risplendere a Firenze con la maglia della Fiorentina. Negli ultimi cinque mesi, soprattutto, e adesso Nicolò è sulla bocca di tanti. A dicembre, quando Nicolò ha capito di dover assecondare in altra maniera il talento è cominciata un’altra storia per lui e per la Fiorentina. Il numero 44 la Fiorentina se l’è proprio presa, interpretando alla perfezione il ruolo da regista che aveva “rifiutato” con Pioli e che invece Vanoli gli ha fatto rientrare nelle corde, anche queste naturali, ma il merito dopo l’intuizione tattica dell’allenatore varesino è stato ed è tutto del calciatore piacentino.

Non solo il calcio italiano: il regista viola piace di nuovo a tutti. Al Milan di Allegri (appunto), al Tottenham, all’Atletico Madrid, a quelli che vogliono la qualità sopraffina in mezzo al campo, ma c’è un piccolo particolare: la Fiorentina che l’estate scorsa l’ha riscattato dalla Juventus per 13,5 milioni (riscatto che ci sarebbe stato comunque anche se non fosse stato obbligato al raggiungimento dell’Europa), l’estate che sta arrivando lo metterà al centro nell’opera di ricostruzione. Fonte Corriere dello Sport.