Cinque gare per una chance di conferma, La Nazione: "Nulla è deciso sul futuro di Vanoli"
Le cinque partite che restano da giocare per la Fiorentina, e che porteranno al termine di una stagione da cancellare in fretta, contano in primis soprattutto per Paolo Vanoli. Nessuna decisione, secondo La Nazione, è stata presa per quanto riguarda il padrone del prossimo anno della panchina viola. Vanoli spera nella conferma, la sensazione diffusa è che Paratici possa indirizzare con facilità la scelta verso un profilo come quello di Grosso, mentre la tifoseria spinge per l'approdo in riva all'Arno di Maurizio Sarri.
Di fronte ad altre cinque partite come quella di Lecce (per qualità e intensità) il problema della conferma o meno probabilmente non si porrebbe neanche. Al di là della classifica (la Fiorentina è pressoché salva) la società si aspetta una serie di partite ben fatte, anche contro avversari in corsa per l'Europa come Roma, Juventus e Atalanta. Solo cosi Vanoli conserverebbe una chance di riconferma.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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