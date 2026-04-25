Qui Sassuolo, le probabili scelte di Grosso: ballottaggio tra Pinamonti e Nzola

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L'obiettivo del Sassuolo per la sfida di domani contro la Fiorentina è chiaro: superare la soglia dei 50 punti e blindare il decimo posto. Da neopromossa non sarebbe poco. La squadra di Grosso arriva al Franchi forte di 45 punti e di una salvezza conquistata con largo anticipo. La soddisfazione dei neroverdi è anche quella di non essere mai stati in lotta nella zona pericolosa. Ormai da settimane giocano con la testa libera, senza pressioni. E così facendo il pronostico è sempre difficile. Squadra capace di pareggiare con la Juventus in trasferta e di perdere col Genoa, ma anche di vincere col Como.

Insomma, vera e propria mina vagante. Per quanto riguarda le scelte di formazione, niente sconto per Berardi, che dovrà rimanere ai box per la seconda giornata consecutiva dopo la gazzarra del tunnel di Marassi. Al suo posto ci sarà Volpato, in gol all'andata con la complicità di De Gea. In porta riecco Muric, in difesa Walukiewicz, Muharemovic, Idzes e Doig. In mezzo al campo Matic, con Konè e Thorsvedt ai suoi lati. In attacco ballottaggio

Pinamonti-Nzola. Detto di Volpato, l'altra maglia sarà di Laurientè.