Fiorentina, l'infermeria non si svuota: Kean, Fortini e Parisi out anche con il Sassuolo
Per la sfida di domani con il Sassuolo Paolo Vanoli non avrà a disposizione nessuno dei tre acciaccati che anche ieri (come del resto nel corso delle ultime settimane) hanno proseguito il loro percorso di lavoro individuale. Né Fabiano Parisi, né Niccolò Fortini, né tantomeno Moise Kean - i cui tempi di recupero non sono ancora chiari - saranno della partita contro i neroverdi, dunque la speranza del tecnico, riporta stamani La Nazione, è quella di recuperare almeno una di queste pedine in tempo per il primo dei tre big match che chiuderanno il campionato viola, ovvero quella di Roma del 4 maggio.
E se, come detto, sul centravanti resta un fitto alone di mistero (in cuor suo la Fiorentina spera che il classe 2000 possa rientrare in tempo per le ultime gare ma, a questo punto, viene da pensare che per un suo pieno recupero șia più giusto garantirgli un riposo ancora per un mese intero), per gli altri due giocatori resta qualche chance di guarigione in tempo per la trasferta dell'Olimpico.
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