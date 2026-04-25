Piccoli verso la quinta di fila da titolare, la Gazzetta: "Voglia di gol per un futuro in Viola"

vedi letture

Quinta Roberto Piccoli domani contro il Sassuolo andrà verso la sua quinta gara consecutiva da titolare, con l'ex Cagliari che non segna un gol tutto suo da metà marzo, quando in tre giorni aveva fatto centro prima contro la Cremonese e poi contro i polacchi del Racow in Europa. Non è certo la miglior annata della sua carriera perché il Piccoli di Cagliari a Firenze non si è visto, però da una parte ha pagato il rendimento di tutta la squadra, alle prese fin dall’inizio con una stagione complicatissima, e dall’altra negli ultimi dieci giorni l’attaccante sta lottando con un affaticamento agli adduttori che lo ha costretto a giocare con delle infiltrazioni nelle due recenti partite anche se non ha mai avuto alcuna intenzione di tirarsi indietro. È ancora presto, sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, per capire quale sarà il suo futuro perché dipenderà da tanti fattori e l’ago della bilancia estivo dei viola sarà Moise Kean, così come il nome di chi andrà a sedersi in panchina. A gennaio il classe 2001 non poteva andare a giocare altrove (aveva già fatto una presenza in Coppa Italia con la maglia del Cagliari prima di arrivare a Firenze), ma fra un mese saranno aperte delle riflessioni su tutti.

Per Piccoli però, pagato 25 milioni la scorsa estate, diventa molto difficile pensare a una cessione visto il prezzo d’acquisto a meno che non arrivi un’offerta da prendere in considerazione. Remota al momento appare pure l’ipotesi di un prestito, quindi potrebbe rimanere in rosa e restare come alternativa al centravanti titolare.