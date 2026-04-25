Dal Sassuolo al Sassuolo, il CorFio: "Fiorentina, all'inferno e ritorno"

vedi letture

Sembra passata una vita eppure, domani, saranno "appena" 141 giorni da quel tremendo pomeriggio emiliano. Era il 6 dicembre e contro il Sassuolo la Fiorentina toccò probabilmente il punto più basso della sua storia recente. Non tanto, o non solo, per il risultato. Certo, quello fu un 3-1 pesante e guardare oggi la classifica di allora fa venire i brividi.

Perché era la quattordicesima giornata e i viola, con 6 punti, guardavano tutti dal basso. Da quel match però la Fiorentina, sottolinea stamani il Corriere Fiorentino, è stata capace di raccogliere 30 punti nelle successive 19 partite (sarebbe ottava in questo parziale), tirandosi fuori dal baratro e ritrovandosi oggi, alla vigilia del ritorno contro la formazione di Grosso, con l’opportunità di chiudere definitivamente il conto. Una scalata, che ha visto i viola guadagnare una marea di punti su tutta la concorrenza: 19 sulla Cremonese, 15 sul Lecce, 18 sul Verona, 8 sul Cagliari. In fondo, è il motivo per cui Vanoli spera ancora nella conferma