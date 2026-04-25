Fiorentina-Sassuolo, attesi oltre 20 mila tifosi viola domani al Franchi
Per la terzultima in casa di questa stagione la Fiorentina potrà contare su un Franchi con oltre 20mila spettatori. Il sold out è fissato come sempre - per limiti legati ai lavori di ristrutturazione - a 22mila. Quasi 21mila tagliandi venduti per una gara che conta tanto anche per l'ambiente: vincere contro il Sassuolo vorrebbe dire, per la tifoseria fiorentina, mettersi alle spalle uno degli anni più deludenti nella storia recente del club. Per questo il supporto, soprattutto della Fiesole, non mancherà: un'ennesima dimostrazione di amore, un patto per arrivare uniti a un obiettivo che fino a qualche mese fa pareva utopia.
Poi, a fine stagione, anche il tifo organizzato si farà sentire per manifestare il suo disappunto per quanto visto negli ultimi nove mesi. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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