Mandragora nel mirino del Genoa: ci sono stati contatti. Per lui sarebbe un ritorno in rossoblù
FirenzeViola.it
A pochi giorni dall’inizio, si è entrati già nel vivo del calciomercato. E come riporta Sky Sport, sulla lista del Genoa a centrocampo sarebbe finito Rolando Mandragora. Per il centrocampista viola ci sono già stati dei contatti tra le parti e nel caso in cui decidesse di andare via da Firenze o i viola aprissero alla cessione per lui sarebbe un ritorno in Liguria. Il classe 1997 aveva già vestito la maglia rossoblù prima nel settore giovanile e poi anche in Prima Squadra tra il 2014 e 2016.
Pubblicità
Primo Piano
Paratici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratoridi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Paratici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
Copertina
FirenzeViolaFiducia a tempo per Vanoli aspettando Paratici, se guardare oltre la Cremonese è impossibile
Mario TeneraniCommisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolla
Tommaso LoretoL’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com