Mandragora nel mirino del Genoa: ci sono stati contatti. Per lui sarebbe un ritorno in rossoblù

A pochi giorni dall’inizio, si è entrati già nel vivo del calciomercato. E come riporta Sky Sport, sulla lista del Genoa a centrocampo sarebbe finito Rolando Mandragora. Per il centrocampista viola ci sono già stati dei contatti tra le parti e nel caso in cui decidesse di andare via da Firenze o i viola aprissero alla cessione per lui sarebbe un ritorno in Liguria. Il classe 1997 aveva già vestito la maglia rossoblù prima nel settore giovanile e poi anche in Prima Squadra tra il 2014 e 2016.