Vanoli, così non va: per la Repubblica cambi e moduli alimentano la crisi viola

La gestione dei cambi di Vanoli è finita sotto osservazione. Come evidenzia la Repubblica Firenze, contro l’Inter le sostituzioni e il passaggio dal 4-3-3 al 5-3-2 hanno finito per favorire la pressione nerazzurra, confermando una difficoltà nella lettura delle partite già emersa nella scorsa stagione. Gli episodi contro Inter e Torino al Franchi avevano già mostrato i rischi di un atteggiamento troppo prudente nel finale, con punti persi dopo il passaggio alla difesa a cinque.

Anche quest’anno, fatta eccezione per la vittoria di Venezia, i cambi di modulo non hanno dato stabilità: contro Napoli, Genoa e Como la Fiorentina ha alternato diversi assetti, senza trovare il giusto equilibrio tra copertura e spinta offensiva. Il risultato è una squadra che fatica a mantenere le proprie certezze tattiche. Con Atalanta, Sassuolo e Juventus in arrivo prima della sosta, Vanoli dovrà correggere rapidamente queste scelte per evitare che le difficoltà si aggravino ulteriormente.