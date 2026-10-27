Segnali incoraggianti per Vanoli. La Gazzetta dello sport: "Il tecnico sta trovando la sua formazione tipo"
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Cosa può fare la Fiorentina per uscire da questa situazione? Le ultime due sconfitte hanno offerto qualche segnale incoraggiante, da una parte Vanoli comincia a delineare la sua formazione tipo con alcuni giocatori inamovibili come De Gea, Jimenez, Dragusin, Ndour, Fagioli, Mastantuono e Pellegrino, dall’altra la tifoseria non ha abbandonato la squadra e anzi, in vista del match con l’Atalanta ha deciso di rilanciare con uno stadio tutto viola e un sostegno incessante, che possa essere d’aiuto nella ricerca di una vittoria interna che in A manca ormai dal 13 aprile scorso. Servirà la miglior Fiorentina, e magari quel Gonçalves visto nei primi 30’ con il Como, ma per 90’.
Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
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