Fiorentina, oggi esami per Pongracic: il croato verso il forfait con l'Atalanta
Ieri la Fiorentina è scesa in campo per la seduta di scarico post gara. Buone notizie per Luca Ranieri, che oggi potrebbe tornare in gruppo: il classe 1999 era alle prese con un infortunio al piede. Discorso diverso per Arthur Atta, che non si è ancora ripreso dal sovraccarico strutturale all’addome. Da valutare le condizioni di Pongracic, uscito malconcio dalla sfida di domenica contro l’Inter. Il difensore ha riportato un problema al flessore che dovrebbe costargli la partita di giovedì con l’Atalanta. Oggi gli esami. Nuova opportunità dal primo minuto dunque per Viery, pronto ad affiancare Dragusin al posto di Pongracic e Ranieri.
Sulla sinistra spazio al solito Valdepeñas, a destra riecco Jimenez. A centrocampo è previsto l’impiego di Ndour e Fagioli. Da capire chi vincerà il ballottaggio Brescianini-Oulai. Davanti, Mastantuono sarà ancora titolare, verosimilmente con Pellegrino. Njie può avere di nuovo la meglio su Gonçalves, in cerca della condizione migliore. Lo riferisce il Corriere dello Sport.
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