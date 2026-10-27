FirenzeViola Vanoli, fiducia a tempo: i tifosi a RFV chiedono risposte. E tra le alternative spunta Motta

La fiducia resiste, ma ha una scadenza. È questo l’orientamento emerso dal sondaggio lanciato stamattina durante “Buongiorno Firenze”, su Radio FirenzeViola, dedicato al futuro di Paolo Vanoli dopo i recenti ko della Fiorentina e in vista delle prossime tre delicate sfide contro Atalanta, Sassuolo e Juventus. Tra messaggi e telefonate, il pubblico si è confermato diviso, con una netta prevalenza di ascoltatori favorevoli a concedere al tecnico una fiducia a tempo. Le tre partite diventano così, nelle valutazioni dei tifosi intervenuti, un passaggio decisivo per capire se l’allenatore abbia ancora la possibilità di invertire la rotta e dare risposte alle difficoltà della squadra.

Per qualcuno, però, il termine della verifica dovrebbe essere ancora più ravvicinato: già la gara di giovedì contro l’Atalanta di Sarri sarebbe sufficiente per pronunciarsi sul futuro della panchina viola. Una posizione che testimonia quanto si siano ridotti i margini di pazienza, mentre soltanto una minoranza continua ad accordare pieno credito a Vanoli. Il dibattito si è inevitabilmente allargato anche alle possibili alternative in caso di cambio tecnico. Tra i nomi indicati dagli ascoltatori, quello che ha raccolto maggiori consensi è stato Thiago Motta. Una preferenza espressa dalla piazza radiofonica, mentre a Vanoli viene chiesto soprattutto di trasformare le prossime occasioni in risultati.