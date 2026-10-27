Quando rientra Atta? Il Corriere dello Sport: "Cosa ha realmente il francese?"

L’acquisto di Arthur Atta dall’Udinese aveva sorpreso molti addetti ai lavori: un talento considerato da grande squadra, arrivato alla Fiorentina nonostante l’assenza di impegni europei. Un’operazione che aveva fatto pensare a un’intuizione vincente di Paratici, ma il ventitreenne non ha ancora dimostrato il suo valore. Le prime apparizioni sono state altalenanti, con voti insufficienti contro Roma, Frosinone, Torino e Napoli, intervallati dalla buona prova di Venezia. Dal 20 settembre, però, Atta è sparito. Vanoli aveva parlato di un sovraccarico ai muscoli addominali, ma l’assenza dura ormai da 40 giorni e le spiegazioni continuano a mancare. Si può sapere che problema ha davvero questo giocatore? Questa la domanda che si pone stamani il Corriere dello Sport.

Valutato 40 milioni, il francese era uno dei pezzi pregiati del mercato viola e non può restare ai margini per tutta la stagione. Nonostante le settimane a disposizione per recuperare, il rientro non è ancora arrivato. Si attende una convocazione prima della prossima sosta: altrimenti, il caso Atta rischia di diventare sempre più complicato da gestire.