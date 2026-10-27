Sei sconfitte in otto giornate: la Fiorentina entra nella storia dalla porta sbagliata

La Fiorentina è sprofondata in una crisi che ricalca quella della passata stagione, nonostante le aspettative estive fossero ben diverse. Dopo otto giornate i punti sono appena quattro e la classifica è la stessa di un anno fa. Per uscirne bisogna imparare dagli errori già commessi, senza confondere la fiducia nel progetto con la sottovalutazione dei problemi. I segnali sono evidenti e richiedono interventi concreti, anche perché la pazienza dei tifosi è sempre più messa alla prova.

I numeri confermano le difficoltà: 19 gol incassati contro i 12 della scorsa stagione e appena nove realizzati. Solo cinque squadre hanno fatto peggio in attacco. C’è poi un dato storico particolarmente preoccupante: in 91 campionati di Serie A, la Fiorentina non aveva mai perso sei delle prime otto partite. Prima della prossima sosta attendono i viola tre impegni delicati contro Atalanta, Sassuolo e Juventus, occasioni nelle quali sarà indispensabile cambiare passo. Lo riporta il Corriere dello Sport.