Fiorentina, un anno dopo è di nuovo crisi. La Nazione: "I numeri sono ancora peggiori"

Fiorentina, un anno dopo è di nuovo crisi. La Nazione: "I numeri sono ancora peggiori"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:30Rassegna stampa
di Redazione FV

La Fiorentina ripiomba nell’incubo di un anno fa: dopo otto giornate i viola hanno appena quattro punti e occupano il diciottesimo posto. Rispetto all’ottobre 2025, quando in panchina sedeva Pioli, la situazione è persino più grave, soprattutto per le 19 reti incassate. Vanoli, subentrato a Grosso, conosce già le difficoltà di una squadra in crisi: nella passata stagione riuscì a ottenere la prima vittoria dopo circa quaranta giorni.

Questa volta il successo è arrivato prima, ma manca ancora la continuità. Il tecnico continua a trasmettere fiducia, mentre la priorità resta sistemare una difesa troppo fragile e trovare il giusto equilibrio. Lo riporta La Nazione