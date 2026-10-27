Fiorentina, un anno dopo è di nuovo crisi. La Nazione: "I numeri sono ancora peggiori"
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La Fiorentina ripiomba nell’incubo di un anno fa: dopo otto giornate i viola hanno appena quattro punti e occupano il diciottesimo posto. Rispetto all’ottobre 2025, quando in panchina sedeva Pioli, la situazione è persino più grave, soprattutto per le 19 reti incassate. Vanoli, subentrato a Grosso, conosce già le difficoltà di una squadra in crisi: nella passata stagione riuscì a ottenere la prima vittoria dopo circa quaranta giorni.
Questa volta il successo è arrivato prima, ma manca ancora la continuità. Il tecnico continua a trasmettere fiducia, mentre la priorità resta sistemare una difesa troppo fragile e trovare il giusto equilibrio. Lo riporta La Nazione
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