FirenzeViola Vanoli e l'involuzione della fase difensiva. Dal Venezia all’Inter è un’altra Fiorentina: ecco il dato che preoccupa

Gli xG concessi passano da 0,49 a 3,15: la fase difensiva viola è in netta involuzione e i numeri lanciano l’allarme

C’è un aspetto della Fiorentina di Paolo Vanoli che onestamente fa abbastanza riflettere ed è quello riguardante una mini involuzione che i viola stanno avendo in fase difensiva anche solo rispetto alla gara di esordio del tecnico lombardo sul campo del Venezia.

Il picco contro il Venezia

Quella Fiorentina lì infatti, l’11 settembre scorso, non è stata solo l’ultima ad ottenere una vittoria in campionato, l’unica tra l’altro per adesso in Serie A, ma è stata anche la migliore per distacco nella capacità di concedere meno occasioni possibili agli avversari. Certo, di fronte a sé aveva probabilmente l’unica squadra in questo momento peggiore dei viola, con la classifica che recita di un ultimo posto per la formazione attualmente allenata da Nicola e allora invece guidata da Stroppa. Fatta questa precisazione però, va anche sottolineato come in quella partita la Fiorentina concesse appena 0,49 di XG, il dato più basso da quando Vanoli è tornato a sedersi in panchina.

Un crollo vertiginoso

Da lì in poi infatti il numero degli XG è andato in continuo aumento. Contro il Napoli al Franchi è passato a 1,40, a Marassi contro il Genoa è salito a 1,46, con il Como a 1,59, mentre contro l’Inter, nell’ultima giornata, si è toccato un picco incredibile di 3,15 XG concessi, frutto di una squadra che soprattutto nel secondo tempo si è totalmente concessa all’impeto offensivo dei nerazzurri. Ora, è ovvio che tre di queste quattro ultime partite sono state giocate contro alcune delle migliori formazioni della Serie A, ossia Napoli, Como e Inter, ma di mezzo va sottolineato c’è stato anche una partita, quella persa contro il Genoa, che per livello dell’avversario, non differisce troppo da quella giocata contro il Venezia. Il fatto però che tra le due trasferte ci sia quasi un gol atteso di differenza deve far riflettere su quanto, in pochissimo tempo, la difesa della Fiorentina non solo non sia migliorata, ma sia addirittura peggiorata, arrivando a concedere di più agli avversari.