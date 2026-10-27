La panchina viola è corta. Il Corriere dello Sport: "A Vanoli l'ostico compito di allungarla"

Allenatori e giocatori già da un po' ragionano nell'ottica dei 15-16 titolari, di un piano partita che ogni volta prevede addirittura cinque possibili sostituzioni, di calciatori che possono rompere la gara. E' l'altra partita: quando, attorno al 70', acido lattico e tensione si mischiano e affossano qualcuno, mettendo in risalto chi è più fresco. Così accade che l'Inter sia d'esempio in questo senso per la capacità di ribaltarle le suddette contese. E che dall'altra parte, agli antipodi della classifica, la Fiorentina faccia fatica a sterzare a gara in corso: il paragone tra i cambi di domenica è ingeneroso (Chivu inserisce dal 60' al 70' Bonny, Sucic, Dimarco e Zielinski, Vanoli mette dentro Dodo, Joao Mario, Gnonto, Viery e Beto) ma è prendendo soprattutto come esempio quest'ultimo subentrato che possiamo comprendere uno dei tanti difetti di questa squadra. I dieci minuti abbondanti di Beto, che all'82' ha rilevato Pellegrino, sono implacabili in negativo: quando si vede è per perdere il pallone da cui nasce l'1-1 di Thuram. Una panchina a impatto zero, messa in contrasto con la furia interista degli ultimi minuti, ha dato come risultato un ribaltone che sembrava già scritto.

Non è la prima volta: pur avendo sulla carta ampliato le alternative in rosa, i viola pescano spesso male dalla panchina. Soltanto in un'occasione, con Pellegrino a Venezia, un subentrato è stato protagonista in un'azione da gol. Per il resto qualche comparsata sul finire di gara, poco altro. A Vanoli un (altro) ostico compito: allargare le opzioni, visto che a oggi tra calciatori ancora non inseriti nel progetto e chi, come Beto appunto ma anche Gonçalves, è ancora in deficit dal punto di vista fisico, in questo momento il tecnico gigliato può contare su appena 12-13 potenziali titolari. A riportarlo è il Corriere dello Sport.