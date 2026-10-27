Per la società può starci di perdere con Como e Inter. La Gazzetta dello Sport: "Ora però servono punti"
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La crisi della Fiorentina è aperta e sta nei freddi numeri che Paolo Vanoli dice non di guardare, "perché il progetto è a lungo termine". Insomma, per i gigliati dopo la sconfitta con l’Inter a San Siro maturata nel finale, il bicchiere non è né mezzo pieno, né mezzo vuoto. Semplicemente non è.
Perdere con Como e Inter - è quanto pensano in società - ci poteva anche stare, ma con l’Atalanta giovedì, il Sassuolo lunedì e la Juventus in casa domenica 8 servono più dei 4 punti conquistati finora. Non sarà affatto facile, perché alla crisi di risultati si aggiunge l’emergenza infortuni, con i due difensori centrali Pongracic e Ranieri quasi sicuramente out per il prossimo impegno, oltre al lungodegente Atta. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
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Tommaso LoretoSulla carta un sfida proibitiva, in campo un'occasione per mostrare attributi e non assuefarsi alle sconfitte
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