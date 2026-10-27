Che fine ha fatto Pellegrino? Il Corriere Fiorentino: "L'ultimo gol è dell'11 settembre"

Mateo Pellegrino ha trovato l’ultimo centro in campionato con il gol al Venezia, l’11 settembre scorso. L’argentino siglando quella rete era salito a 3 consecutive contando i centri al Torino e al Pisa in Coppa Italia, poi però si è fermato anche per via di una mancanza di rifornimenti che dopo 8 giornate si è fatta cronica. Nella classifica degli assist in Serie A, guidata dal romanista Dybala a quota 4, il primo rappresentante viola è Fagioli, al trentaquattresimo posto, un centrocampista che con il passaggio per Pellegrino a Venezia, e quello per il gol di Jimenez a Milano, ha praticamente il vuoto dietro di sé.

Mentre Mastantuono si consola con la tripletta valsa l’unica vittoria arrivata dopo il cambio in panchina, gli altri interpreti offensivi non sono pervenuti, che si tratti di Njie o Gnonto, o dello stesso Gonçalves che nei minuti a disposizione era comunque riuscito a creare due occasioni da rete contro il Como. Insomma Pellegrino avrà mostrato anche qualche limite, tecnico e mentale, ma non ha ricevuto troppo sostegno dalle corsie esterne, e più in generale da chi dovrebbe rifinire sulla trequarti. Lo riporta il Corriere Fiorentino