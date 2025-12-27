La Fiorentina a Parma per continuare la risalita, la Repubblica-Firenze: "Voglia di conferme"

Su la Repubblica-Firenze si analizza come arriva la Fiorentina alla trasferta di oggi in quel di Parma. Per confermare che la vittoria con l’Udinese non è stata un caso. Per ribadire che la svolta mentale è arrivata e non è stata solo frutto di una partita incanalata subito bene dall’espulsione del portiere avversario.

Per verificare se il nuovo modulo, il 4-3-3, è il vestito migliore per garantire equilibrio ma anche essere meno prevedibili e più pericolosi e per, soprattutto, rosicchiare altri tre punti a una diretta concorrente e arrivare, almeno per 24 ore, a sole due lunghezze dalla zona salvezza, che prima di due giornate fa era distante otto punti. Oggi a pranzo, ore 12.30, a Parma, nell’ultima partita del 2025 la Fiorentina cerca conferme dopo la prima vittoria in campionato di domenica scorsa, un appuntamento da non fallire per dimostrare che il peggio è passato e che la risalita è realmente iniziata.