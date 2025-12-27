Maxi esodo a Parma, da Firenze in direzione Emilia ci saranno 3.500 tifosi viola

La Nazione fa il punto sui tifosi viola che seguiranno oggi la squadra a Parma. La marea gigliata è pronta a dirigersi alla volta dell’Emilia. Al Tardini saranno 3.500 i sostenitori gigliati pronti a spingere i ragazzi di Vanoli verso un successo che sarebbe pesantissimo nella corsa salvezza. Il settore ospiti è dato sold out la sera della vigilia di Natale: tagliandi polverizzati in pochissime ore. La vittoria contro l’Udinese ha ridato speranza a tutto il popolo viola, un sussulto d’orgoglio della squadra che dovrà essere replicato nella partita di oggi.

Al di là del sostegno a prescindere, gli ultras sono ancora sul piede di guerra e il mood non è cambiato rispetto a domenica scorsa, quando la squadra è comunque uscita dal campo tra i fischi e i cori della Fiesole, con i tifosi voltati di spalle. Il tifo organizzato pretende continuità e vittorie, che portino la Fiorentina lontana dalla zona retrocessione il prima possibile.