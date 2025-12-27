Fiorentina, ultima gara con questa rosa. La Nazione: "Mezza squadra sotto esame"
La Fiorentina a Parma per convincersi che il peggio è davvero passato, si legge su La Nazione che presenta così la sfida di oggi: in questa sfida all’ora di pranzo contro il Parma non ci sono e non ci saranno mezze misure, ma solo e soltanto la Fiorentina obbligata a fare bene. Fra i motivi che segnano la trasferta di oggi a casa Parma c’è anche il fatto che sarà l’ultima partita, oltre che del 2025, con questa rosa, perché già al prossimo impegno, il 4 gennaio contro la Cremonese, il club potrebbe aver realizzato le prime uscite o entrate degli affari d’inverno.
Comuzzo o Dodo, come Gud o magari Piccoli e Dzeko, tutti giocatori sotto esame e tutti consapevoli che a Parma potrà passare un treno importante per far oscillare la lancetta delle decisioni della società in una o nell’altra ragione.
