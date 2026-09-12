Mastantuono show, il Corriere Fiorentino: "La differenza rispetto a Grosso è già evidente"

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La tripletta di Mastantuono accende il ritorno di Vanoli e regala alla Fiorentina la prima gioia stagionale. Una serata da ricordare per l’argentino, entrato subito nel cuore della partita e capace di firmare tre reti che resteranno a lungo nella memoria. Ma al Penzo non è stato soltanto il talento ex Real Madrid a fare la differenza. Rispetto alla gestione Grosso, infatti, il cambiamento è apparso evidente, e non riguarda esclusivamente i tre punti conquistati.

La Fiorentina, sottolinea il Corriere Fiorentino, ha mostrato carattere, intensità e la convinzione di poter ribaltare anche le situazioni più complicate. Gli errori dietro sono stati ancora troppi, ma la squadra ha saputo reagire immediatamente anche dopo il vantaggio dell’1-0, che avrebbe potuto spezzare le gambe. Mastantuono ha naturalmente reso tutto più semplice con le sue giocate, ma da Venezia arrivano indicazioni incoraggianti: con Fagioli a guidare la manovra, questa Fiorentina sembra aver finalmente individuato la direzione giusta per lasciarsi alle spalle il momento più buio.