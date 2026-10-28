Vanoli riparte da Mastantuono: il piano per accendere il talento argentino

Vanoli riparte da Mastantuono: il piano per accendere il talento argentinoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:00Rassegna stampa
di Redazione FV

Franco Mastantuono deve diventare uno dei punti di riferimento della Fiorentina per uscire dalla crisi. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, Vanoli vuole ripartire dal talento argentino, cercando di metterlo nelle condizioni migliori per esprimere le proprie qualità offensive. La soluzione dovrebbe essere ancora il 4-3-3 utilizzato contro l'Inter, un sistema che garantisce maggiore equilibrio rispetto al 4-2-3-1 e permette all'ex Real Madrid di concentrarsi maggiormente sulla fase offensiva.

Il problema principale riguarda proprio la posizione di Mastantuono. Troppo spesso costretto a ricevere lontano dalla porta e a percorrere molti metri, l'argentino finisce per perdere lucidità nelle giocate decisive. L'obiettivo di Vanoli è avvicinarlo all'area avversaria, consentendogli di sfruttare maggiormente il suo sinistro e la capacità di inventare soluzioni imprevedibili. Fondamentale sarà anche liberarlo dalle pressioni mentali legate alla difficile situazione di classifica.