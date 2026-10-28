La Curva Fiesole chiama a raccolta i tifosi ma la prevendita va a rilento

Firenze si stringe attorno alla Fiorentina nel momento più difficile. Come racconta La Nazione, in vista della sfida contro l'Atalanta, la Curva Fiesole ha lanciato un appello a tutto il popolo viola per trasformare il Franchi in una bolgia e spingere la squadra verso la riscossa. La prevendita, al momento, procede a rilento, con circa 19mila biglietti venduti. Per questo il tifo organizzato ha invitato i sostenitori a riempire lo stadio, mettendo temporaneamente da parte delusioni e contestazioni.

Per l'occasione saranno distribuite, con un contributo di cinque euro, bandierine speciali dedicate al centenario, da sventolare durante l'inno e l'ingresso delle squadre. Un sostegno che, però, non rappresenta un assegno in bianco. La Curva ha rivolto un messaggio preciso ai calciatori, chiedendo rispetto per la maglia, determinazione e massimo impegno. Dopo due stagioni complicate e le recenti sconfitte, la pazienza dei tifosi è infatti messa a dura prova. Anche la Fiorentina ha ringraziato pubblicamente la Curva Fiesole, condividendo l'appello a riempire il Franchi e a restare uniti.