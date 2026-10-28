La Curva Fiesole chiama a raccolta i tifosi ma la prevendita va a rilento

La Curva Fiesole chiama a raccolta i tifosi ma la prevendita va a rilentoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Firenze si stringe attorno alla Fiorentina nel momento più difficile. Come racconta La Nazione, in vista della sfida contro l'Atalanta, la Curva Fiesole ha lanciato un appello a tutto il popolo viola per trasformare il Franchi in una bolgia e spingere la squadra verso la riscossa. La prevendita, al momento, procede a rilento, con circa 19mila biglietti venduti. Per questo il tifo organizzato ha invitato i sostenitori a riempire lo stadio, mettendo temporaneamente da parte delusioni e contestazioni.

Per l'occasione saranno distribuite, con un contributo di cinque euro, bandierine speciali dedicate al centenario, da sventolare durante l'inno e l'ingresso delle squadre. Un sostegno che, però, non rappresenta un assegno in bianco. La Curva ha rivolto un messaggio preciso ai calciatori, chiedendo rispetto per la maglia, determinazione e massimo impegno. Dopo due stagioni complicate e le recenti sconfitte, la pazienza dei tifosi è infatti messa a dura prova. Anche la Fiorentina ha ringraziato pubblicamente la Curva Fiesole, condividendo l'appello a riempire il Franchi e a restare uniti.