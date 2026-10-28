Emergenza difesa per la Fiorentina: cosa succede con il ko di Pongracic

Piove sul bagnato in casa Fiorentina. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, Vanoli perde Marin Pongracic per le prossime settimane, aggravando una situazione difensiva già particolarmente delicata. I viola, infatti, hanno la peggior difesa della Serie A, con 19 gol subiti in otto giornate. Il centrale croato, uscito al 51' della sfida contro l'Inter, ha riportato una lesione mio-fasciale al bicipite femorale della coscia destra. Gli esami hanno confermato l'infortunio e il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Il rientro non è previsto prima di metà novembre.

A complicare ulteriormente i piani di Vanoli c'è la situazione di Luca Ranieri, ancora alle prese con un problema al piede e costretto ad allenarsi separatamente. La sua presenza contro l'Atalanta appare difficile. Restano così soltanto Dragusin e Viery come centrali di ruolo disponibili, destinati a partire titolari davanti a De Gea. Per completare la panchina, il tecnico potrebbe convocare il giovanissimo Dennis Beldenti, classe 2010, dalla Primavera.

La Fiorentina non mantiene la porta inviolata dal 17 maggio scorso e subisce gol da nove partite consecutive in campionato. Numeri preoccupanti alla vigilia della sfida contro un'Atalanta reduce da quattro reti segnate nell'ultima giornata.