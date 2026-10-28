FirenzeViola Fiorentina e Lazio, due mondi opposti a 21 punti (per ora) di distanza

La Lazio stravince e vola al primo posto, la Fiorentina è ancora alle prese con gli incubi salvezza: il confronto in numeri

Che il calcio fosse strano non lo scopriamo certo oggi, ma ripensare ai mesi estivi e realizzare che a fine ottobre le differenze tra Lazio e Fiorentina siano così evidenti in favore dei biancocelesti, sembra quasi impossibile. Due squadre, due campionati completamente opposti. Il confronto, sebbene la Fiorentina debba ancora giocare, fotografa una distanza enorme, non soltanto in classifica ma anche nel rendimento complessivo. I viola occupano attualmente il diciottesimo posto con appena 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e sei sconfitte. I biancocelesti, invece, dopo il successo per 6-2 contro il Sassuolo, sono saliti a 25 punti in nove partite, conquistando otto vittorie e un pareggio, senza conoscere la sconfitta. Una differenza di 21 punti, pur con una gara in più disputata dalla Lazio, che racconta due realtà agli antipodi: da una parte una squadra in piena difficoltà, dall'altra una formazione capace di mantenere un passo da vertice della classifica.

Il confronto nei numeri

È soprattutto il confronto tra le difese a rendere impietosa la fotografia. La Fiorentina ha già incassato 19 reti in otto incontri, con una media di 2,38 gol subiti a partita. La Lazio, nonostante le due reti concesse al Sassuolo, ne ha subite appena 7 in nove giornate, pari a 0,78 per gara. Anche la differenza reti evidenzia il divario: -10 per i viola, +15 per i biancocelesti. Sul piano offensivo la distanza resta considerevole: la Fiorentina ha segnato 9 gol, poco più di uno a partita, mentre la Lazio è arrivata a quota 22, con una media di 2,44 reti per incontro. Il dato più significativo, però, riguarda la continuità. La Fiorentina viaggia a una media di appena 0,50 punti a partita, contro i 2,78 della Lazio. Numeri che spiegano perché le due squadre stiano vivendo momenti così differenti.

Opposti anche gli atteggiamenti del tifo

Curioso come a chiamare all'unità e a restare vicini alla squadra siano stati i tifosi della Fiorentina, mentre quelli della Lazio continuano a seguire la loro squadra solo in trasferta e stiano disertando l'Olimpico per le gare casalinghe. Una situazione che non accenna a mutare nonostante le prestazioni clamorose della squadra di Gattuso, che ieri a Reggio Emilia ha potuto comunque contare sul supporto di migliaia di tifosi in trasferta. Da parte viola invece il messaggio è sempre quello di non abbandonare la nave ed essere dalla parte della proprietà, chiedendo comunque ai giocatori di onorare la città e la maglia. Un messaggio che domani contro l'Atalanta dovrà essere il volano per provare ad invertire la rotta.