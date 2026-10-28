Fiorentina-Atalanta, Sarri e Giuntoli tornano a Firenze: due occasioni mancate

Fiorentina-Atalanta sarà una sfida particolare anche per Maurizio Sarri e Cristiano Giuntoli, oggi rispettivamente allenatore e direttore sportivo della Dea. Come racconta Repubblica, entrambi sono stati vicini alla Fiorentina, senza però riuscire a concretizzare il loro approdo in viola. Sarri era stato contattato nel 2020 da Barone e Pradè per sostituire Iachini. Nonostante diversi tentativi e il forte legame con la tifoseria fiorentina, l'accordo non si è mai concretizzato. Anche il successivo arrivo di Paratici non ha cambiato la situazione.

Diverso il percorso di Giuntoli, considerato dalla Fiorentina lo scorso dicembre per sostituire Pradè. La società ha però preferito puntare su Paratici, ritenuto più adatto al ruolo cercato. Domani torneranno a Firenze ma da avversari, loro che da toscani hanno sempre avuto un legame speciale con la città.