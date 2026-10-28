Pongracic ko, ecco quanto starà fuori. Ranieri a forte rischio per l'Atalanta
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L’emergenza in difesa costringe Vanoli a rivedere i propri piani in vista della sfida di domani sera contro l’Atalanta. Come riporta stamani La Nazione, le notizie arrivate dall’allenamento di ieri mattina al Viola Park non sono incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. Ranieri continua a lavorare a parte per il problema al piede e difficilmente sarà recuperato, mentre il report medico del pomeriggio ha sancito per Pongracic una "lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra".
Certificata l’assenza contro i nerazzurri e non solo. Per il rientro in campo del croato secondo il quotidiano se ne riparlerà dopo la sosta di metà novembre.
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