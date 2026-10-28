Atalanta, emergenza totale contro la Fiorentina: la probabile formazione
L'Atalanta si prepara alla trasferta di Firenze con una formazione praticamente obbligata. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri deve fare i conti con numerose assenze che riducono sensibilmente le possibilità di scelta in vista della sfida contro la Fiorentina. La squadra bergamasca svolgerà questa mattina l'ultimo allenamento a Zingonia, prima della partenza per Firenze prevista dopo pranzo.
Nel consueto 4-2-3-1, davanti al portiere Marco Carnesecchi, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Zappacosta, Kristensen, Obric e Bernasconi, praticamente gli unici quattro difensori a disposizione del tecnico. A centrocampo il capitano Ederson è sicuro di una maglia da titolare, mentre resta aperto il ballottaggio tra Gianluca Gaetano e Mario Pasalic per affiancarlo.
In attacco, invece, Sarri dovrebbe affidarsi a Nikola Krstovic come riferimento centrale, supportato da Charles De Ketelaere sulla trequarti. Sulle corsie offensive spazio a Eljif Elmas a destra e Jonathan Rowe a sinistra. Le principali alternative a disposizione saranno Lazar Samardzic e Nicola Zalewski. Considerata l'emergenza, sarà inoltre necessario aggregare alcuni giovani dell'Under 23 per completare la panchina.
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