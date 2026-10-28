FirenzeViola L'Atalanta recupera Scalvini e Sulemana. La probabile formazione

L’Atalanta si prepara ad affrontare la Fiorentina, domani allo stadio Artemio Franchi, in una sfida importante per il cammino in campionato. In casa della Dea, però, continua l’emergenza legata agli infortuni, con nuovi problemi che complicano le scelte in vista della trasferta di Firenze. Si sono fermati, infatti, anche Scamacca e Bellanova, mentre resta difficile un recupero in extremis di Kessié, la cui presenza appare al momento complicata. Arrivano invece segnali incoraggianti da Scalvini e Sulemana, che hanno mosso i primi passi in gruppo e potrebbero riuscire a strappare una convocazione.

Tocca a Bernasconi. Davanti fiducia a Krstovic

La loro eventuale disponibilità rappresenterebbe una notizia positiva per lo staff tecnico, alle prese con diverse assenze in vista dell’impegno contro i viola. Per quanto riguarda le possibili scelte di formazione, mister Sarri dovrebbe rilanciare dal primo minuto Bernasconi nel ruolo di terzino, mentre a centrocampo potrebbe essere confermato Gaetano in cabina di regia. In avanti, invece, fiducia rinnovata a Krstovic, chiamato a guidare il reparto offensivo nella sfida contro la Fiorentina.

Questa la probabile formazione dell'Atalanta: (4-2-3-1) Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.