De Gea via a fine stagione? Moretto: "Per la Fiorentina non è intoccabile"

De Gea via a fine stagione? Moretto: "Per la Fiorentina non è intoccabile"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Nel punto di mercato su Youtube, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato anche di David De Gea spiegando la situazione che riguarda l'estremo difensore spagnolo: "La Fiorentina contro l'Inter ha dimostrato di poter competere e si è messo in mostra David De Gea, portiere 35enne con il contratto in scadenza al 2028. Lo stipendio è molto elevato, attorno ai 3 milioni di euro a stagione, ma ha dimostrato di poter essere il portiere di questa Fiorentina.

La novità che ho raccolto però è che la società viola da qui alla fine della stagione ascolterà eventuali offerte per il portiere, proprio per l'ingaggio pesante. De Gea insomma non è intoccabile alla Fiorentina".