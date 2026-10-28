Sarri-Fiorentina, quanti accostamenti. Corriere Fiorentino: "Incroci pericolosi"

Maurizio Sarri torna a Firenze da avversario, questa volta sulla panchina dell'Atalanta, per una sfida delicatissima contro la Fiorentina. Come racconta il Corriere Fiorentino, il rapporto tra il tecnico toscano e il club viola è fatto di corteggiamenti, apprezzamenti e occasioni mai concretizzate. Durante la gestione Commisso, Sarri è stato più volte accostato alla Fiorentina, prima con Barone e Pradè e successivamente con Paratici. L'allenatore non ha mai nascosto il proprio legame con Firenze, città nella quale è cresciuto, ringraziando pubblicamente i tifosi per l'affetto ricevuto.

I precedenti contro i viola raccontano di 19 partite, con 8 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, anche se gli ultimi confronti hanno spesso sorriso alla Fiorentina. Stavolta, però, il romanticismo lascia spazio alle esigenze di classifica. L'Atalanta è undicesima con 10 punti, mentre la Fiorentina è in zona retrocessione, reduce da tre sconfitte consecutive e con la peggior difesa del campionato.