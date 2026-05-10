Vanoli recupera Piccoli e lo schiera titolare, La Nazione: "Torna anche Parisi sulla destra"

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Manca ancora un ultimo sforzo alla Fiorentina per ufficializzare la permanenza in Serie A ed evitare di farsi risucchiare nella lotta finale. Oltre a questo, sottolinea stamani La Nazione, le motivazioni non mancherebbero. Anche se è difficile aggiungere 'spinte emotive' superiori alla necessità di confermare la serie A, messa duramente a rischio nel corso dell'anno. La Fiorentina, infatti, è chiamata a reagire dopo lo sconcertante 4-0 rimediato a Roma contro i giallorossi, cercando di ritrovare l'equilibrio difensivo che era stato alla base della striscia positiva di dieci risultati utili precedente alla debacle dell'Olimpico.

Ma i problemi delle ultime prestazioni si sono palesati anche davanti. Vanoli recupera tra i convocati Piccoli e ritroverà una maglia da titolare, riportando Gudmundsson in una zona di campo più congeniale, anche se non ideale. In mezzo assetto quasi ideale con un altro recuperato importante come Parisi che andrà a fare il 'guastatore' in alto a destra, ruolo che gli calza a pennello e che è mancato come l'ossigeno al ragionamento viola.