Vanoli e un destino segnato, Repubblica: "Non basterà cambiare lui: servono uomini nuovi"

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Nella tradizionale rubrica "Il cubo di Kubik" su la Repubblica (ed. Firenze), il collega Stefano Cappellini si concentra stamani sul futuro di Paolo Vanoli e della panchina della Fiorentina. In particolare, viene spiegato come mai possa essere meglio cambiare guida tecnica per la prossima stagione e quali possano o non possano essere i nomi validi: "Capiamoci: io non credo che la colpa di queste due prestazioni sia di Vanoli. La colpa è di un gruppo che ha dimostrato ancora una volta il suo livello. Appena raggiunta la tranquillità della salvezza, ha staccato la spina. Come se non ci fosse da riscattare quei mesi all’ultimo posto. Come se quei calciatori che sono stati ultimi e stra-ultimi per mesi non dovessero dimostrare nulla. Non hanno solo poco rispetto dei tifosi e della maglia.

Peggio: hanno poco amor proprio. Ma anche se le responsabilità principali della diserzione di Roma non sono dell’allenatore, è chiaro che questo finale senza dignità rischia di proiettare la sua ombra già sull’anno prossimo. Vanoli non è riuscito a tenere accesa la squadra e ricominciare con lui significherebbe portarsi appresso — e ripeto: non per colpa sua — le scorie di questa sciagurata stagione. Ma non basterà cambiare mister. In spogliatoio, prima che calciatori, servono un po’ di uomini nuovi".