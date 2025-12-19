Vanoli e la partita della vita, Gazzetta: "Intanto ritiro fino alla vittoria"

La Gazzetta dello Sport si focalizza su Paolo Vanoli che ha definito “la partita della vita” la gara di domenica contro l’Udinese. I segnali non sono per niente incoraggianti, l’allenatore si è preso la responsabilità della sconfitta di Losanna, ammettendo che la testa era già al campionato. Il risultato è una Fiorentina di nuovo in ritiro fino alla tanto attesa vittoria. Non è mancata la bacchetta del tecnico ai giocatori: “Alcune responsabilità vanno condivise, avevamo provato delle cose che poi non sono riuscite. Sono arrabbiato con tutti. mi piacerebbe vedere un po' più del mio spirito nella squadra".