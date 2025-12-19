FirenzeViola Contatto fra Mutu e Prandelli: pronti a rimettersi in gioco per salvare i viola. Coinvolto anche Frey, ecco quali sarebbero i ruoli

C’è stato un contatto fra Adrian Mutu e Cesare Prandelli, una lunga telefonata sulle sorti della Fiorentina in cui due protagonisti hanno con grande amarezza preso atto della situazione attuale rendendosi disponibili _ nel caso in cui venissero contattati dal club _ a rimettersi in gioco. Entrambi sarebbero pronti a provare a salvare la Fiorentina, Prandelli con un ruolo dirigenziale per ricreare un equilibrio che non c’è e Mutu come allenatore. Il Fenomeno è rimasto legatissimo a Firenze, da tecnico è stato responsabile dell’area scouting della Romania di cui, poi, ha preso in carico le sorti dell’Under 21 come tecnico. In panchina ha vissuto poi esperienze con Fc Craiova, Rapid, Cluj e Petrolul per un totale di quasi 150 presenze in panchina come allenatore.

Una figura come la sua potrebbe scuotere l’ambiente e avere un impatto senz’altro diretto con giocatori che sembrano non considerare le parole di nessuno. Nell’idea di Mutu, ci sarebbe anche un chiarissimo confronto nello spogliatoio per stabilire chi fra i giocatori vuol restare e chi invece vuole andare via. Anche Sebastian Frey è pronto a rimettersi in gioco, con un ruolo di coordinatore fra la prima squadra e l’area tecnica. Vediamo ora le mosse della Fiorentina.