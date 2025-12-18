Losanna, due assenze pesanti per Zeidler. Il pericolo numero uno è il canadese Bair

Di fronte alla Fiorentina questa sera in terra svizzera ci sarà un Losanna agguerrito che ha fin qui conquistato 8 punti nel girone di Conference League e in campionato occupa l’ottava posizione (su 12 squadre) con 21 punti. La squadra di Peter Zeidler sarà orfana di uno dei suoi gioiellini: il giovane Gaoussou Diakite, partito per la Coppa d’Africa, così come l’infortunio di Nicky Beloko, che ha un passato proprio con la Fiorentina. Di talenti da tener d’occhio, però, ce ne saranno anche altri.

In particolare il centravanti canadese Thelonius Bair, autore di 10 reti in tutte le competizioni. Lo riporta questa mattina La Repubblica.