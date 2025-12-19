Dodicesimo ko in 23 gare, Tuttosport: "Solita sterilità e mancanza di gioco"

Come scrive Tuttosport, lo ha ammesso Kouame prima scendere in campo in Svizzera: "Impossibile non pensare al campionato". Il problema è che la Fiorentina affonda anche a Losanna, dove rimedia la 12esima sconfitta stagionale in 23 gare disputate fra campionato e coppa che le costa la possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale in programma a marzo: adesso invece sarà costretta, da 15esima classifica, a disputare i playoff a febbraio contro Jagiellonia o Omonia Nicosia.

Nonostante la sfida cruciale di domenica contro l’Udinese i viola avrebbero dovuto presentarsi a questa trasferta con ben altra energia, così non è stato. Soliti errori, solita sterilità d’attacco, solita mancanza di gioco e di carattere.