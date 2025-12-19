Vanoli all'ultima spiaggia, RepFi: "Un mese di nulla verso la Serie B"
La Repubblica (ediz. Firenze) scrive che il momento tragico attraversato dalla Fiorentina non vede neppure una piccola luce in fondo al tunnel. La panchina di Paolo Vanoli è a forte rischio, domenica dovrà battere a tutti i costi l’Udinese in una partita che ha il sapore di ultima spiaggia. Per l’allenatore è stato un mese di nulla, senza cambiamenti tattici e peggiorando una situazione già critica. È partita anche la contestazione dal settore ospiti: una presa di posizione nei confronti di una gestione che sta portando la Fiorentina in Serie B nell’anno del centenario.
