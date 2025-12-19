Il migliore, Martinelli si salva: perlopiù sufficienze sui quotidiani

Oggi alle 10:44
Se c'è un giocatore che si salva dall'ennesimo capitombolo della Fiorentina, quello è Tommaso Martinelli. Il portiere classe 2006 viene graziato dalle pagelle dei quotidiani, che giudicano la sua prestazione perlopiù sufficiente al di là di qualche caso.

Tommaso Martinelli -

Gazzetta 6
CorFio 5,5
Nazione 6
CorSport 6
Tuttosport 5
RepFi 5,5